برلماني: الدولة تفتح أبوابًا جديدة للنمو.. والطاقة والاستثمار والسياحة مثلث قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجات الطاقة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين والمستثمرين، ويؤكد أن الدولة ماضية في دعم مقومات النمو الاقتصادي وتهيئة المناخ اللازم للتوسع في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

وقال النائب أحمد جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الطاقة هي شريان الاقتصاد وأحد أهم محددات القدرة على جذب الاستثمارات وتشغيل المصانع وتنفيذ المشروعات الجديدة، موضحًا أن استمرار الدولة في تعزيز قدراتها في هذا الملف ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

استغلال المقومات الطبيعية إلى خلق قيمة اقتصادية

وأضاف أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من مشروعات ضخمة يمثل نموذجًا للتحول من استغلال المقومات الطبيعية إلى خلق قيمة اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على قطاع التشييد والعقارات، وإنما تمتد إلى السياحة والنقل والخدمات والصناعة وسلاسل الإمداد، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالساحل الشمالي يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة القطاع السياحي المصري على جذب المزيد من الحركة السياحية، وهو ما يساهم في زيادة الإيرادات السياحية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%

وأكد النائب أن انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6% يعكس أهمية استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة، مشددًا على ضرورة أن تتواكب هذه المشروعات مع التوسع في تدريب وتأهيل الشباب، حتى تكون فرص العمل الجديدة أكثر استدامة وقدرة على تحسين دخول الأسر المصرية.

وشدد أحمد جابر على أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد المشروعات، وإنما بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وتعظيم موارد الدولة، ودمج المجتمعات المحلية في عملية التنمية، مؤكدًا أهمية ضمان استفادة أهالي مطروح من الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "ما نحتاجه هو مواصلة البناء على ما تحقق، وتحويل كل فرصة استثمارية إلى إنتاج وفرص عمل وعوائد اقتصادية مستدامة، فالمشروعات القومية ليست مجرد إنشاءات، وإنما أدوات لبناء اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات."