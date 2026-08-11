مدبولي: الدولة قادرة على تلبية احتياجات الطاقة.. ومشروعات الساحل الشمالي توفر آلاف فرص العمل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع ملف الطاقة لافتا أن الدولة قادرة علي تلبية احتياجات الطاقة لجميع المجالات مشيرا الي ان هناك حجم كبير من المشروعات.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن نسبة البطالة انخفضت الي أقل من ٦% لافتا ان مشروعات حياة كريمة وفرت آلاف فرص العمل للشباب .

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمحافظة مطروح مشيرا إلى أن المحافظة تتضمن العديد من المشروعات ومنها التنمية العمرانية في الساحل الشمالي مؤكدا أن هذه المشروعات توفر آلاف فرصة العمل كما يجذب الكثير من السياحة الأجنبية.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك عشرات آلاف من الغرف الفندقية يتم بنائها في الساحل الشمالي لتخدم قطاع السياحة مما يؤدي الي تدفق العملات الأجنبية لمصر .

وقال رئيس الوزراء أن الدولة تحترم المواطنين وحقوقهم في تقنين أوضاع أهالي مطروح لافتا ان رؤية الدولة هي أن يستفيد هؤلاء المواطنين من المحافظة طوال العام.