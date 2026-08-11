تسريب مواصفات Xiaomi 18 الخارقة ومعالج بدقة 2 نانومتر وكاميرا 200MP!

كشف تسريب جديد من موقع Digital Chat Station عن خيارات ألوان هاتف Xiaomi 18. ووفقًا للتسريب، سيتوفر الهاتف بخمسة ألوان: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، والأحمر. كما يدّعي الموقع أن الهاتف سيحتوي على نفس وحدة الكاميرا المربعة في الزاوية العلوية اليسرى الموجودة في الإصدار السابق

مواصفات هاتف Xiaomi 18

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون هاتف Xiaomi 18 من أوائل الهواتف التي تستخدم منصة Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6، المصنعة بتقنية 2 نانومتر من TSMC و يضم معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس وحدة معالجة مركزية من نوع أوريون مطورة ذاتيًا بتصميم ثماني النواة (2+3+3)، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثاني مشتركة بسعة 16 ميجابايت، ووحدة معالجة رسومية أدرينو 845. كما يدعم المعالج ذاكرة LPDDR5X.

أما بالنسبة للكاميرا، فمن المحتمل أن يستبدل هاتف Xiaomi 18 نظام الكاميرا الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل الموجود في هاتف Xiaomi 17 بنظام كاميرا مزدوجة من Leica بدقة 200 ميجابكسل ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي كبير مقترن بعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل. وتشير التقارير إلى أن كلاً من عدد البكسلات ومدى التقريب سيزدادان مقارنةً بالجيل السابق.

سعر هاتف Xiaomi 18

أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Xiaomi 18 من أكثر من 5499 يوانًا، أي بزيادة تتجاوز 1000 يوان عن سعر هاتف Xiaomi 17 الذي يبدأ من 4499 يوانًا. ويتوقع أن تبقى هذه التكاليف مرتفعة حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وربما تمتد إلى عام 2028، مما يشير إلى أن هذه الزيادة في الأسعار لا تقتصر على هاتف Xiaomi 18 وحده.