هاتفك بيسخن بسرعة؟.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فوراً

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد خطر تعرض الهواتف الذكية لارتفاع درجة حرارة البطارية والتعرض للتلف، نقدم إليك نصائح للحفاظ على هاتفك من السخونة في فصل الصيف:

التعرض لأشعة الشمس

لا تترك هاتفك في السيارة أو أي مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

عند وضع هاتفك في الخارج، فحاول وضعه في الظل أو استخدم غطاءً واقيًا من الشمس.

أغلق التطبيقات غير المستخدمة

تستهلك التطبيقات المفتوحة طاقة البطارية وتولد حرارة.

أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها لتقليل استهلاك الطاقة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف.



خفض سطوع الشاشة

تستهلك شاشة الهاتف طاقة كبيرة، خاصةً عند سطوعها العالي.

خفض سطوع الشاشة إلى مستوى مناسب لتقليل استهلاك الطاقة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف

استخدم وضع توفير الطاقة

معظم الهواتف الذكية تحتوي على وضع توفير الطاقة الذي يقلل من استهلاك الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل بعض الميزات.

قم بتشغيل وضع توفير الطاقة عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة أو عندما تريد الحفاظ على طاقة البطارية.

أزل غطاء الهاتف

قد تسبب أغطية الهاتف، خاصةً المصنوعة من مواد سميكة، ارتفاع حرارة الهاتف.

أزل غطاء الهاتف في الأماكن الحارة أو عند استخدام الهاتف بكثافة.

لا تلعب الألعاب أو تشاهد الفيديوهات لفترات طويلة:

تتطلب الألعاب وتطبيقات الفيديو طاقة كبيرة وتولد حرارة.

خذ فترات راحة قصيرة عند استخدام هذه التطبيقات لتجنب ارتفاع حرارة الهاتف.

استخدم بطارية خارجية

إذا كنت مضطرًا لاستخدام هاتفك في الخارج لفترة طويلة، فاستخدم بطارية خارجية لتجنب نفاد بطارية الهاتف وارتفاع حرارتها.