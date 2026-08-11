هندسة عين شمس تعلن عن منح دراسية كاملة لثلاثين من أوائل الثانوية العامة

استقبلت كلية الهندسة بجامعة عين شمس أوائل الثانوية العامة بمقر الكلية، في إطار حرصها على التواصل مع الطلاب المتفوقين وتعريفهم ببرامجها الأكاديمية المختلفة.

بحضور الدكتور عمرو شعت، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب مديري البرامج الأكاديمية بالكلية.



وتضمن اللقاء تعريف الطلاب بالكلية وتخصصاتها ونظم الدراسة بها، وكذلك إمكاناتها التعليمية والبحثية، والأنشطة والخدمات المقدمة للطلاب. كما شملت الزيارة جولة داخل الكلية للتعرف على أبرز المعامل والمرافق، تلاها لقاء مفتوح مع منسقي البرامج للإجابة عن استفسارات الطلاب.

وفي إطار دعم التفوق وتشجيع الطلاب المتميزين.

كما أعلنت كلية الهندسة عن تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثلاثين على مستوى الجمهورية للالتحاق بالبرامج الدولية بالكلية، من طلاب المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى منح بنسبة 50% للحاصلين على المراكز من الحادي والثلاثين حتى الخمسين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الكلية أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لتفوق الطلاب وحرصًا على استقطاب أفضل الكفاءات الشابة، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تسهم في مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية.