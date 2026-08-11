السفارة المصرية في رومانيا تكرم فريق الناشئات لكرة اليد

أقام السفير محمد مصطفي عرفي سفير مصر لدى رومانيا مأدبة غداء بدار السكن لتكريم البعثة المصرية لمنتخب الناشئات لكرة اليد، الحاصل علي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للناشئات، والتي استضافتها رومانيا مؤخراً، وسط أجواء احتفالية أشادت بالمستوى المتميز الذي قدمته لاعبات الفراعنة خلال منافسات البطولة، فضلاً عن الروح الرياضية العالية.

ونقل السفير عرفي - في كلمته خلال الاحتفالية، اليوم الثلاثاء - خالص تحيات وتهاني رئيس الجمهورية والشعب المصري للجهاز الفني واللاعبات، معرباً عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، ويؤكد على الكفاءة العالية والإصرار الذي تتمتع به الرياضة النسائية المصرية.

وأكد أن ما حققه الفريق يمثل بداية لمسيرة واعدة لهؤلاء الناشئات في تمثيل مصر بالمشاركات القادمة، مشيداً بالروح الرياضية والانضباط العالي الذي ظهرت به البعثة طوال فترة إقامتها في رومانيا.

ومن جهته، قدم رئيس البعثة والجهاز الفني الشكر للسفارة المصرية في بوخارست على الدعم والمتابعة المستمرة لجميع احتياجات الفريق منذ وصوله، وتوفير كافة التسهيلات التي ساهمت في تقديم هذا الأداء القوي والمشرف.