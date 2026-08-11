محافظ جنوب سيناء: القيادة السياسية تولي اهتماما بتوفير مناخ استثماري جاذب

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال حرص المحافظة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب ورجال الأعمال وأبناء القبائل البدوية باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم/الثلاثاء/ مع وفد من ممثلي الشباب ورجال الأعمال وأبناء القبائل البدوية بمدينة نويبع، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع مختلف فئات المجتمع، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وبحث سبل دفع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

واستعرض الحضور عددًا من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تنشيط الاستثمار بمدينة نويبع، والاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي بالمدينة.

واستمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات الوفد التي تضمنت تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في القطاعات السياحية والتجارية والخدمية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة، كل في نطاق اختصاصه، بدراسة جميع المطالب والمقترحات، ووضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وسرعة إزالة المعوقات أمام المشروعات الجادة، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها جنوب سيناء.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشباب ورجال الأعمال وأبناء القبائل البدوية بمدينة نويبع عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بصورة مباشرة، مؤكدين أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التواصل مع الأجهزة التنفيذية، ودعم مناخ الاستثمار، ودفع جهود التنمية في مدينة نويبع ومحافظة جنوب سيناء بوجه عام.