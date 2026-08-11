قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ..رابط وشروط القبول
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
مفاجأة تسبق الظهور الأول .. كيف تشاهد مباراة محمد صلاح في تركيا؟
ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ جنوب سيناء: القيادة السياسية تولي اهتماما بتوفير مناخ استثماري جاذب

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

 أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال حرص المحافظة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشباب ورجال الأعمال وأبناء القبائل البدوية باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم/الثلاثاء/ مع وفد من ممثلي الشباب ورجال الأعمال وأبناء القبائل البدوية بمدينة نويبع، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع مختلف فئات المجتمع، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وبحث سبل دفع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.
واستعرض الحضور عددًا من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تنشيط الاستثمار بمدينة نويبع، والاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم النشاط الاقتصادي بالمدينة.
واستمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات الوفد التي تضمنت تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في القطاعات السياحية والتجارية والخدمية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
ووجه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة، كل في نطاق اختصاصه، بدراسة جميع المطالب والمقترحات، ووضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وسرعة إزالة المعوقات أمام المشروعات الجادة، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها جنوب سيناء.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشباب ورجال الأعمال وأبناء القبائل البدوية بمدينة نويبع عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بصورة مباشرة، مؤكدين أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التواصل مع الأجهزة التنفيذية، ودعم مناخ الاستثمار، ودفع جهود التنمية في مدينة نويبع ومحافظة جنوب سيناء بوجه عام.

محافظ جنوب سيناء فتح قنوات تواصل ورجال الأعمال القبائل البدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

عبد الله السعيد

الزمالك يحسم جدل عبد الله السعيد .. حقيقة فسخ عقد اللاعب | خاص

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أزمة أرض المعادي واليخت بالتجمع.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سحب 38 فدانًا

الضرائب

مفاجأة الصكوك الضريبية.. الضرائب تحسم الجدل: لا تخالف الشريعة

ليبيا

الجيش الليبي : اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية

بالصور

ملك قورة تخطف الأنظار في حفل خطوبتها .. صور

إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها
إطلالة ملك قورة في حفل خطوبتها

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد