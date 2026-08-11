النار أكلت الجدران .. مشاهد مأساوية من موقع حريق حدائق الأهرام

اندلع حريق هائل داخل عمارة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، ما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة.

الحماية المدنية تنتقل لموقع الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وبدأت في محاصرة النيران والعمل على السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

مشاهد مأساوية

وشهد موقع الحريق مشاهد مأساوية، مع تصاعد ألسنة اللهب من العقار وانتشار الدخان الكثيف، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي، فيما واصلت قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها بموقع الحادث، تمهيدا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.