مصلحة الضرائب: الصكوك الضريبية تمنح الممول الملتزم ضريبيا عائد معفي

أكد رجب محروس مستشار مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية تمنح الممول الملتزم ضريبيا عائد معفي من الضريبة .

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نؤكد أنه هناك شراكة وزارة المالية تقف بجوار الممولين من خلال استخدام الفائض النقدي لشراء صكوك نقدية لسداد التزامات ضريبية مستقبلية ".

وتابع محروس :" خلال 3 أسابيع سيتم إصدار قواعد وإجراءات خاصة بالصكوك الضريبية وسيتم عرضها على مجتمع الأعمال الضريبي ".



وأكمل :" وأكمل أن الدولة ساعدت الممول في الحصول على عائد مجزٍ، وكذلك سداد الضرائب المستحقة عليه، حيث تتيح إمكانية توظيف قيمة الصك في تسوية الضرائب المستحقة عليه مستقبلًا.



ولفت رجب محروس:" الصكوك الضريبية ليست مقابل حساب الضريبة لكنها وفر مالي لدى الممول ويستطيع استثماره في نشاط أمن وخالي من المخاطر

