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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصلحة الضرائب: الصكوك الضريبية تمنح الممول الملتزم ضريبيا عائد معفي

الضرائب
الضرائب
هاني حسين

أكد رجب محروس مستشار مصلحة الضرائب، أن  الصكوك الضريبية تمنح الممول الملتزم ضريبيا  عائد معفي من الضريبة .

وقال رجب محروس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  نؤكد أنه هناك شراكة وزارة المالية تقف بجوار الممولين من خلال استخدام الفائض النقدي لشراء صكوك نقدية لسداد التزامات ضريبية مستقبلية ".

وتابع محروس :" خلال 3 أسابيع سيتم إصدار قواعد وإجراءات خاصة بالصكوك الضريبية وسيتم عرضها على مجتمع الأعمال الضريبي ".


وأكمل :" وأكمل أن الدولة ساعدت الممول في الحصول على عائد مجزٍ، وكذلك سداد الضرائب المستحقة عليه، حيث تتيح إمكانية توظيف قيمة الصك في تسوية الضرائب المستحقة عليه مستقبلًا.


ولفت رجب محروس:" الصكوك الضريبية ليست مقابل حساب الضريبة لكنها وفر مالي لدى الممول ويستطيع استثماره في نشاط أمن وخالي من المخاطر 
 

الضرائب مصلحة الضرائب اخبار التوك شو مصر الصكوك الضريبية

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