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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد أنور يحتفل بذكرى زواجه برسالة رومانسية

محمد أنور
محمد أنور
سارة عبد الله

احتفل الفنان محمد أنور بعيد زواجه، ووجه رسالة حب لزوجته في ذكرى زواجهما، وتفاعل معه متابعوه وجمهوره بالتهاني.

وكتب محمد أنور عبر حسابه على فيسبوك: «كل سنة وإحنا دايما مع بعض.. بحبك، عيد زواج سعيد».

وتألق النجم محمد أنور في الجزء الأول من مسلسل «بيت بابا»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادات واسعة من الجمهور، لما يقدمه العمل من أجواء أسرية واجتماعية ممزوجة بالكوميديا الخفيفة. 

وبعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، انتهى محمد أنور من تصوير الجزء الثاني، المقرر عرضه قريبًا، بالتزامن مع مواصلة التحضيرات والتصوير للأجزاء الثالثة والرابعة، وسط حالة من الحماس والترقب من الجمهور.

وكشف محمد أنور، في حوار خاص مع «صدى البلد»، عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققها الجزء الأول، مؤكدًا أن نجاح العمل شجعه على استكمال الأجزاء الجديدة، كما تحدث عن تفاصيل شخصيته وعلاقته بالفنان سليم التركي، وسر الكيمياء التي ظهرت بينهما على الشاشة، بالإضافة إلى حبه للمسرح ورأيه في عودته للنشاط المسرحي، وحقيقة عودته إلى السينما خلال الفترة المقبلة.

محمد أنور انستجرام ذكرى زواج

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