النقل توضح حقيقة ارتباط مصر بالسفينة المستهدفة من الحوثيين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث نفت وزارة النقل ما تردد بأن عنوان الشركة المشغلة للسفينة تيهاما التي استهدفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن يقع في مدينة الإسكندرية

وأوضحت وزارة النقل، أن السفينة التي استهدفها الحوثيون ترفع علم تنزانيا ومالكها يمني الجنسية

ولفتت إلى الشركة المشغلة للسفينة تدار عبر فرعها في دبي وليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية.

ونوهت بأن السفينة لم يسبق لها دخول المياه المصرية ولم تكن في طريقها إلى مصر ولا تحمل بضائع تخص مصريين.

وأكملت: الشركة المشغلة للسفينة غير صادر لها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية من قطاع النقل البحري واللوجيستيات المصري.

واكدت: نتابع كافة الأحداث المتعلقة بالمياه الإقليمية المصرية وأمن وسلامة البحرين المتوسط والأحمر وكذلك الشركات والسفن والبحارة المصريين.

وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.