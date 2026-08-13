عادل عبده يكشف تفاصيل الدورة الـ19 للمهرجان القومي للمسرح

أكد الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الدورة الـ19 شهدت توسعًا كبيرًا في حجم الفعاليات المقامة بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن المنصورة استضافت 72 فعالية خلال الدورة.

وقال خلال خلال مداخلة هاتفيه عبر القناة الأولى: "الحقيقة المهرجان السنة دي مختلف، لأن السنة دي في فعاليات كتير جدًا، يعني إحنا في المنصورة بس عاملين 72 فعالية".

وأوضح أن الفعاليات أقيمت في ثمانية مواقع أو أكثر داخل المنصورة، إلى جانب ممشى البهجة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث من قبل بهذا الشكل، وموجهًا الشكر إلى محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق على الجهود التي بذلها لدعم المهرجان.

وأشار إلى أن إدارة المهرجان اتفقت على عدم قصر الفعاليات على قصر ثقافة المنصورة، وإنما الانتقال إلى عدد من الأماكن المهمة داخل المحافظة، من بينها مكتبة مصر العامة، ونادي جزيرة الورد، وممشى البهجة، والمسرح الروماني، وجامعة المنصورة.

وأضاف أن هذه الفعاليات لم تقتصر على الورش والندوات، بل تضمنت عروضًا للقراءة المسرحية وعروضًا مسرحية، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة التي هدفت إلى نشر الفعاليات المسرحية في أماكن مختلفة داخل المحافظة.