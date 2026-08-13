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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عادات يومية خاطئة بعد تناول الطعام.. تحذير من ارتجاع المريء وعسر الهضم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذّر الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، من عدد من العادات اليومية الخاطئة التي يمارسها البعض بعد تناول الطعام، مؤكدًا أنها قد تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي والصحة العامة، وتزيد من فرص الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم وارتجاع المريء.

النوم مباشرة بعد الأكل يسبب ارتجاع المريء

وأوضح منيسي، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن النوم مباشرة عقب تناول الطعام من أبرز العادات التي يجب تجنبها، لما قد يسببه من ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالشرقة خلال ساعات الليل.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول الطعام يمثل أيضًا أحد العوامل التي تؤثر على عملية الهضم، موضحًا أن المعدة تحتاج إلى نحو 3 إلى 5 ساعات لتفريغ محتوياتها، وبالتالي فإن تناول وجبات كبيرة، خاصة قبل النوم، قد يزيد من احتمالية حدوث مشكلات بالجهاز الهضمي.

المشروبات الغازية والأطعمة الدسمة تزيد مشكلات المعدة

وحذّر استشاري الجهاز الهضمي من الإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، مشيرًا إلى أنها قد تزيد من تكوّن الغازات والشعور بالإرهاق.

كما نصح بتجنب الإكثار من الأطعمة المقلية والدسمة، نظرًا لأنها قد تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وتفاقم بعض مشكلات المعدة.

ولفت إلى خطورة الإفراط في تناول الأطعمة فائقة التصنيع، ومن بينها الشيبسي والكيك الجاهز، موضحًا أنها قد تؤثر على كفاءة عملية الهضم، فضلًا عن تأثيراتها السلبية على الصحة العامة.

التغذية العلاجية أصبحت أكثر تحديدًا

وأشار منيسي إلى أن التغذية العلاجية أصبحت تعتمد على أنظمة غذائية واضحة ومحددة وفقًا للحالة الصحية، موضحًا أن النظام المتوسطي يمكن الاستعانة به لمرضى السكري وارتفاع الكوليسترول، بينما يُستخدم نظام «داش» ضمن الأنظمة الغذائية المناسبة لمرضى الضغط.

كما أشار إلى نظام «ماين» الغذائي، الذي يستهدف دعم وظائف المخ وتعزيز صحة الدماغ.

طرق الطهي الصحية

وأكد استشاري الجهاز الهضمي أن من أفضل طرق إعداد الطعام الاعتماد على تناوله نيئًا عندما يكون ذلك مناسبًا، أو طهيه عن طريق السلق، مع تقليل طرق الطهي التي تعتمد على الدهون بكميات كبيرة.

وحذّر كذلك من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، حتى بالنسبة لغير المصابين بمرض السكري، موضحًا أن كثرة السكريات تؤثر سلبًا على إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو عنصر مهم للحفاظ على صحة الشرايين والغضاريف والمفاصل.

الجهاز الهضمي الصحة العامة ارتجاع المريء

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