الفنان توفيق عبد الحميد يتوجه ببلاغ ضد صفحة نشرت خبر وفاته

تقدم الفنان توفيق عبدالحميد ببلاغ إلى جهات التحقيق ضد إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها خبرًا زائفًا عن وفاته.

كتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «أتقدم ببلاغ للسيد النائب العام والجهات المعنية ضد هذه الصفحة وضد صاحبها»، وذلك عقب انتشار المنشور الذي زعم وفاته وتداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت شائعة وفاة الفنان حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، خاصة مع انتشار الأخبار غير الموثقة بصورة سريعة عبر منصات التواصل، قبل أن يعلن الفنان بنفسه تحركه القانوني تجاه مصدر الشائعة.

ونفى الفنان توفيق عبد الحميد، ما تداوله البعض من أخبار خلال الساعات الماضية بشأن حالته الصحية، وذلك بعدما طمأن جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، قائلا: "الحمد لله أنا بخير وربنا ينتقم من اللي عمل كل القلق ده على الصبح"، ليتفاعل معه جمهوره بالتعليقات للاطمئنان على صحته.