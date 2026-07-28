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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل ينشأ فرع توثيق جديد للبنك الأهلي بالتجمع الخامس | تفاصيل

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل القرار رقم 3753 لسنة 2026، بشأن إنشاء فرع توثيق للبنك الأهلي للخدمات المتميزة بشارع السبعين في التجمع الخامس.

ونص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947: وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 28/6/2026.

جاء بالمادة الأولى أنه ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالسبعين، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره مجمع خدمات البنوك بشارع السبعين بالتجمع الخامس، قسم شرطة أول القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وزير العدل إنشاء فرع توثيق فرع توثيق البنك الأهلي التجمع الخامس

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