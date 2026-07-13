وزير العدل: تعزيز آليات التنسيق مع النواب بما يخدم الصالح العام للدولة

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل اليوم الاثنين عدداً من أعضاء المجلسين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، يأتي ذلك استمرارا لنهج وزاره العدل المستمر في عقد لقاءات دورية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب الوزير بأعضاء المجلسين، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة عقد هذه اللقاءات الدورية بما يرسخ توحيد الرؤى المشتركة في تيسير ما يُعرض من طلبات المواطنين، وتعزيز آليات التنسيق المؤسسي بما يخدم الصالح العام للدولة ويعكس روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى مقترحات النواب وطلباتهم ، مشيراً إلى أن الوزاره ستواصل عقد لقاءات دورية مع السادة نواب المجلسين لتوطيد أطر التعاون وتعزيز التكامل بين سلطات الدولة.

ومن جانبهم أعرب أعضاء المجلسين عن تقديرهم لجهود الوزارة مؤكدين على أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين بما يحقق المصلحة العليا للدولة ويعزز مسارات التنمية والتطوير المؤسسى.