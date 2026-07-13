بسبب حادث تصادم.. القبض على سائق سيارة فان تعدى على شخص في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "فان" باعتراض طريقه، وحال معاتبته له؛ تعدى عليه بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بسيارته، أثناء سيرهما بأحد الطرق السريعة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة كفر الدوار بلاغًا من الشاكي، وهو بالمعاش، مصاب بكدمة وسحجات متفرقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت، تضرر فيه من قيام قائد سيارة بالانحراف تجاهه في أثناء سيرهما بأحد الطرق بدائرة المركز، والاحتكاك بالجانب الأيسر لسيارته، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها.

وأضاف أنه أثناء قيامه بتصوير قائد السيارة ومعاتبته؛ قام الأخير بالتعدي عليه بالسب والضرب، ما تسبب في إصابته المشار إليها.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته؛ اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.