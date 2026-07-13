إصابة 5 أشخاص في حريق كامب بدهب.. والخسائر 4 سيارات

أُصيب خمسة أشخاص، اليوم، إثر اندلاع حريق داخل أحد الكامبات بمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، فيما أسفر الحادث عن تدمير أربع سيارات كانت متوقفة أمام الكامب، واحتراق واجهته بالكامل، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الكامبات بمدينة دهب، مع ورود أنباء عن وجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى دهب المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال المعاينة الفنية؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر حجم التلفيات والخسائر.

وأكد مصدر طبي بمستشفى دهب المركزي أن المصابين هم: أحمد شعبان أبو زيد (19 عامًا) من محافظة كفر الشيخ، وأصيب بجروح في الوجه وخلع بالكتف الأيمن، وأشرف سعد أحمد (46 عامًا) من جنوب سيناء، وأصيب بحالة اختناق، ومينا أمين عياد (32 عامًا) مصاب باختناق، وعبدالناصر فاروق علي عس (57 عامًا) من جنوب سيناء، مصاب باختناق، وسلطان إيهاب العطار (26 عامًا)، سوري الجنسية، مصاب باختناق.

وأضاف المصدر أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وأن الإصابات اقتصرت على حالات اختناق وإصابات طفيفة، دون تسجيل أي إصابات بحروق، مشيرًا إلى أنه من المقرر خروجهم من المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحريق، وتحديد أسبابه، مع استكمال أعمال حصر التلفيات الناجمة عن الحادث.