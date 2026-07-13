حازم إمام لـ زيكو: محدش في الوطن العربي سجل في البرازيل والأرجنتين زيك

شهدت الاستوديو التحليلي لقناة «أون سبورتس» لقطة لافتة جمعت مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، بالثلاثي حازم إمام وأحمد حسن وعماد متعب، عقب تألقه مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وخلال الحوار، قال زيكو موجهًا حديثه إلى الثلاثي: «ليا الشرف إني قاعد معاكم على نفس الكنبة»، قبل أن يرد عليه حازم إمام قائلًا: «أنت جايب جولين في البرازيل والأرجنتين.. محدش في الوطن العربي عملها».

ولم يكتفِ حازم إمام بذلك، بل أشاد بما قدمه اللاعب خلال البطولة، مؤكدًا أن زيكو حقق إنجازًا استثنائيًا في وقت قصير.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: «زيكو مر بظروف صعبة، والناس بتحب اللي بيتعب ويجتهد، هو قفل اللعبة، سجل في الأرجنتين والبرازيل، وتقريبًا مفيش لاعب في الوطن العربي عمل الإنجاز ده».

وأضاف: «دي أول مرة في حياته يلعب مع منتخب مصر، سجل هدفًا أمام روسيا وديًا، ثم أحرز هدفين في كأس العالم 2026، وكل ده خلال شهر واحد فقط».

واختتم حازم إمام إشادته باللاعب قائلًا: «زيكو شخص بسيط وقلبه أبيض، والكرة نيات، هو لاعب جيد جدًا، مش مغرور، وعارف إمكانياته، ومبيخفش داخل الملعب، وفي وقت قليل قدم مستوى مميز جدًا».