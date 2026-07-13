قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول بـ"نادي الأسير" لـ"صدى البلد": مروان البرغوثي تعرض لاعتداء جديد وحالته الصحية صعبة
حسام حسن: الضغط التحكيمي في الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين أثر على تركيز اللاعبين
«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
بعد وصفها بـ«العجوزة».. نادين الراسي: ربنا الطبيب الأول والأخير
وزير العدل: اللقاءات مع أعضاء البرلمان تعزز التنسيق المؤسسي لصالح المواطن والدولة
صطدمته سيارة نقل .. سقوط كوبري مشاة على طريق بنها المنصورة
مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي يثير الجدل.. هل يرفض النادي عروض رحيله؟
صقر وكناريا يتصدر شباك التذاكر.. منافسة قوية مع شمشون ودليلة و7Dogs | تقرير
حازم إمام لـ زيكو: محدش في الوطن العربي سجل في البرازيل والأرجنتين زيك
حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا
لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام لـ زيكو: محدش في الوطن العربي سجل في البرازيل والأرجنتين زيك

زيكو
زيكو
حمزة شعيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت الاستوديو التحليلي لقناة «أون سبورتس» لقطة لافتة جمعت مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، بالثلاثي حازم إمام وأحمد حسن وعماد متعب، عقب تألقه مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وخلال الحوار، قال زيكو موجهًا حديثه إلى الثلاثي: «ليا الشرف إني قاعد معاكم على نفس الكنبة»، قبل أن يرد عليه حازم إمام قائلًا: «أنت جايب جولين في البرازيل والأرجنتين.. محدش في الوطن العربي عملها».

ولم يكتفِ حازم إمام بذلك، بل أشاد بما قدمه اللاعب خلال البطولة، مؤكدًا أن زيكو حقق إنجازًا استثنائيًا في وقت قصير.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: «زيكو مر بظروف صعبة، والناس بتحب اللي بيتعب ويجتهد، هو قفل اللعبة، سجل في الأرجنتين والبرازيل، وتقريبًا مفيش لاعب في الوطن العربي عمل الإنجاز ده».

وأضاف: «دي أول مرة في حياته يلعب مع منتخب مصر، سجل هدفًا أمام روسيا وديًا، ثم أحرز هدفين في كأس العالم 2026، وكل ده خلال شهر واحد فقط».

واختتم حازم إمام إشادته باللاعب قائلًا: «زيكو شخص بسيط وقلبه أبيض، والكرة نيات، هو لاعب جيد جدًا، مش مغرور، وعارف إمكانياته، ومبيخفش داخل الملعب، وفي وقت قليل قدم مستوى مميز جدًا».

حازم إمام زيكو الأرجنتين البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

العاشر من رمضان

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

بالصور

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد