استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي

توفي الحكم الهولندي روب ديبرينك عن عمر 38 عاما، بعد نحو شهرين من استبعاده من قائمة الحكام المشاركين في كأس ‌العالم 2026، على خلفية تحقيق أجرته الشرطة البريطانية أغلق لاحقا “لعدم كفاية الأدلة”.

ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان: "نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة روب ديبرينك. وبرحيله نفقد حكما يحظى باحترام ⁠وتقدير كبيرين، وقبل ذلك زميلا مخلصا وإنسانا رائعا".

استبعاد حكم

وكان ديبرينك قد اختير ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو في نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يستبعده الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مايو الماضي، إثر توقيفه من قبل شرطة لندن في الشهر السابق.