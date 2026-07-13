بعد استبعاده من قائمة المونديال.. وفاة حكم دولي في ظروف غامضة

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الوسط الرياضي العالمي بعد الإعلان عن وفاة الحكم الهولندي روب ديبرينك، أحد الحكام الذين تم استبعادهم من قائمة المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد قرر استبعاد ديبرينك من القائمة الأولية لحكام المونديال قبل انطلاق البطولة بشهرين، وذلك عقب القبض عليه في إنجلترا للاشتباه في تورطه بقضية اعتداء جنسي على قاصر، قبل أن يتم إسقاط القضية لاحقًا بسبب عدم كفاية الأدلة.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، في بيان رسمي، العثور على روب ديبرينك، البالغ من العمر 38 عامًا، متوفيًا، دون الكشف عن أسباب الوفاة أو ملابسات الحادث حتى الآن.

وقال الاتحاد الهولندي في بيانه: «نشعر بصدمة وحزن شديدين بسبب وفاة روب ديبرينك، لقد فقدنا حكمًا ذا قيمة كبيرة، وقبل كل شيء زميلًا طيبًا ومخلصًا».

وكان ديبرينك من أبرز الحكام في الكرة الهولندية، حيث أدار مباريات في الدوري الهولندي الممتاز منذ عام 2017، كما شارك في إدارة مواجهات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية.