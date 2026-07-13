محافظ الدقهلية: شعبية الأهلي في المنصورة تكشف حجم تعلق الجماهير بالنادي

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة يعكس مدى ارتباط الجماهير المصرية بالنادي، مشيرًا إلى أن حجم الحضور والاهتمام بهذه الخطوة يوضح المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأهلي بين محبيه.

وقال المحافظ إن تعلق أهالي الدقهلية بالنادي الأهلي لافت، مازحًا بأن هذا الانتشار الكبير قد يثير القلق بشأن ترتيب شعبية النادي حتى في القاهرة، في ظل الحضور الجماهيري الواسع الذي ظهر مع افتتاح الفرع الجديد.

وجاء افتتاح فرع الأهلي في المنصورة الجديدة ضمن خطة النادي للتوسع وإنشاء فروع خارج القاهرة، حيث شهدت الفعاليات حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، يتقدمهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من المحافظين.

ويعد فرع المنصورة الجديدة خطوة جديدة في استراتيجية الأهلي لزيادة تواجده في المحافظات، وتقديم خدمات رياضية واجتماعية لجماهيره وأعضائه خارج مقر النادي الرئيسي.