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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد متعب: محمد هاني في حتة تانية.. وإبراهيم حسن كان فارق معاه

متعب وهاني
متعب وهاني
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمد هاني، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني والأهلي، مؤكدًا أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركزه، كما أثنى على الدور الذي لعبه إبراهيم حسن في تطوير مستواه.

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية: "محمد هاني في حتة تانية خالص.. محمد هاني لاعب جامد جدًا جدًا جدًا، ومش عارف الناس بتيجي عليه ليه".

وأضاف: “عنده إمكانيات كبيرة، وهو نموذج للباك رايت، بيعرف يقف صح ويتحرك صح، وبيعمل عرضيات كويسة، وكمان بيدافع بشكل جيد”.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى التأثير الكبير لإبراهيم حسن على اللاعب، قائلًا: “إبراهيم حسن كان فارق معاه، ولو أنا مهاجم ومش هتعلم من حسام حسن، ولو أنا باك رايت ومش هتعلم من إبراهيم حسن، يبقى أقعد في البيت”.

وتأتي تصريحات عماد متعب بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يشهدها استاد القاهرة الدولي، حيث احتشدت الجماهير المصرية للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الأعلام المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب العودة من البطولة، تقديرًا لما قدمه الفريق من أداء مميز حظي بإشادة واسعة.

وقدم منتخب مصر مشوارًا استثنائيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16، بعد مباراة قوية أكد خلالها الفراعنة التطور الكبير الذي وصلت إليه الكرة المصرية.

عماد متعب منتخب مصر كأس العالم محمد هاني

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