عماد متعب: محظوظ باللعب مع الجيل الذهبي وهم السبب في نجاحنا وإنجازاتنا

أكد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه كان محظوظًا باللعب ضمن أحد أفضل أجيال الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن النجوم الكبار الذين عاصرهم كان لهم الدور الأكبر في تشكيل شخصيته الكروية وتحقيق النجاحات التي وصل إليها.

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا محظوظ إني لعبت مع جيل فيه أحمد حسن، ومحمد أبو تريكة، ووائل جمعة، وعصام الحضري، ومحمد بركات، وسيد معوض، وإسلام الشاطر."

وأضاف: "كل اللاعيبة دي كبيرة، وخدنا منها خبرات كبيرة جدًا، وهما كانوا السبب الرئيسي بعد ربنا إننا نوصل للي وصلنالُه."

وتأتي تصريحات متعب في وقت تعيش فيه الكرة المصرية حالة من الفخر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وهو ما أعاد للأذهان إنجازات الأجيال السابقة التي أرست ثقافة المنافسة والنجاح داخل المنتخب الوطني.

وتشهد مدرجات استاد القاهرة الدولي حضورًا جماهيريًا كبيرًا للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر، بعدما نجح الفراعنة في تقديم أداء استثنائي خلال مونديال 2026، وسط أجواء احتفالية ورفع الأعلام المصرية دعمًا لأبطال المنتخب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، تقديرًا لما قدموه خلال البطولة، بعد المشوار التاريخي الذي انتهى عند دور الـ16 عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة حظيت بإشادة واسعة.