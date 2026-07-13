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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد متعب: حمزة عبد الكريم يكتب بداية ذهبية مع منتخب مصر وبرشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

طالب عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعدم تحميل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، ضغوطًا كبيرة في بداية مشواره، مؤكدًا أن مقارنته بمحمد صلاح في الوقت الحالي ستكون غير عادلة، خاصة بعد الانطلاقة المميزة التي يعيشها اللاعب.

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية: "حمزة عبد الكريم مش عايزين نحطه في ضغط من دلوقتي، وإنه يتقارن بصلاح أو إنه لازم يعدي صلاح."

وأضاف: "بدايته مفيش أحسن من كده.. يروح برشلونة، والنادي يشتريه، ويروح كأس العالم ويشارك، والمنتخب يحقق إنجاز. لو هتختار سيناريو لنفسك مستحيل يبقى بالشكل ده."

وأشاد متعب بعقلية اللاعب الشاب واحترافيته، قائلًا: "أنا بحييه إنه قرر يبدأ فترة الإعداد مع برشلونة من غير إجازة."

وتأتي تصريحات عماد متعب بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يشهدها استاد القاهرة الدولي، حيث توافدت الجماهير المصرية للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الأعلام المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب العودة من البطولة، تقديرًا للمستوى المميز الذي ظهر به الفريق.

وقدم منتخب مصر مشوارًا استثنائيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية نالت إشادة واسعة، بعدما قدم الفراعنة أداءً أكد تطور الكرة المصرية وقدرتها على منافسة كبار المنتخبات العالمية.

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