3 حكمات مصريات في بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاماً للناشئات بتونس

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على مشاركة ثلاث حكمات مصريات في بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات، تحت 17 عاماً بتونس، هن: أسماء نصار، حكمة للساحة ونورهان هدية ومنة السعيد، مساعدتين.

ومن المقرر إقامة البطولة في تونس، بداية من 16 يوليو الحالي، وحتى 23 من الشهر نفسه، بمشاركة منتخبات: تونس والمغرب وليبيا وبتسوانا.

وتقام البطولة في شكل دورة مصغرة من ثلاث جولات، أيام 18 و20 و22 يوليو، على أن يستضيف إستادي الكرم وإريانة منافسات الدورة.

ويأتي ظهور الحكمات المصريات في هذه المشاركات، في إطار الثقة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى الأفريقي، وحضوره المميز في إدارة المباريات المهمة بمختلف المسابقات.