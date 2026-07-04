تقارير عالمية: ثبوت تناول 8 لاعبين من منتخب تونس للمنشطات

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجود بعض أثار من مادة الكلينبوتيرول المحظورة في عينات ثمانية لاعبين من المنتخب التونسي لكرة القدم وذلك خلال المشاركه في كأس العالم .

وأكدت صحيفة التايمز أن نتائج اختبار المنشطات أظهر وجود كميات محدودة من المادة المحظورة ولكنها أقل من الحد الادني الذي تعتمده الهيئات الدولية لمكافحة المنشطات.

وتابع التقرير أن تلك الكمية تؤكد فرضية تناولها بشكل غير مقصود عبر لحوم ملوثة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ‏نتائج فحوصات منشطات لـ 8 لاعبين من منتخب تونس أظهرت آثارا لمادة "الكلينبوتيرول" المحظورة.

‏وأوضحت أن الفحوصات والتحقيقات أظهرت أن وجود المادة يصنف كأثر غير متعمد ناتجة عن تناول لحوم ملوثة في مقر إقامتهم بالمكسيك، وليس بغرض تحسين الأداء.

منشطات لاعبي تونس

‏واختتمت أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو إيقاف ضد اللاعبين كون النسبة المكتشفة تحت الحد المحظور قانونيًا، وقد تم إبلاغ أنديتهم بتفاصيل الحالة.