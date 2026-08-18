حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها: راحة البال أغلى ما يملكه الإنسان

شاركت الفنانة حنان مطاوع صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة جذابة لافتة بالكاجوال، وعلقت كاتبة: “راحة البال وهدوء النفس هما أغلي ما يملكه الإنسان في حياته”.



كانت الفنانة حنان مطاوع هنأت زوجها المخرج أمير اليماني، عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، بعد حصوله على عدة جوائز بالمهرجان القومي للمسرح، عن مسرحيته “متولي وشفيقة”.

وقالت حنان مطاوع: "جائزة أحسن مخرج عن مسرحية متولي وشفيقة، وجائزة أحسن عرض مسرحي، أحسن دراما حركية أحمد توفيق مانو، أحسن ديكور الدكتور محمد سعد (متولي وشفيقة).. مبرووووك

حبيبي، شكرا المهرجان القومي للمسرح المصري".

