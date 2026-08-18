قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أية إجراءات أحادية
في مؤتمر صحفى.. ممدوح عيد يشكر يوريزيتش وموكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز| صور
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم
السعودية تستأنف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز
كوريا الشمالية خزينة سلاح لروسيا.. لافروف: نعمل لإرساء نظام عالمي جديد
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران
الرئيس السيسي يجدد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي
كونيا سبور يواصل مفاوضاته لضم إمام عاشور والأهلي يخفض مطالبه
وزير الأوقاف يستجيب لطلب مصلٍ بالحسين لأداء العمرة وزيارة النبي
ليس مريضا.. حقيقة إعياء الفنان محمد صبحي ودخوله المستشفى.. خاص
الرئيس السيسي يوجه بتطوير المناهج والرقمنة وإعادة هيكلة القبول الجامعي وفق احتياجات سوق العمل
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه.. ويتجاوز 50.60 جنيه للبيع في عدد من البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر: النبي سنّ لنا الشكر على يوم ميلاده فكان يصوم يوم الإثنين احتفالا بميلاده الشريف

المولد النبوي
المولد النبوي
إيمان طلعت

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسولُ اللهِ ﷺ سنَّ لنا بنفسه الشكرَ لله تعالى على ميلاده الشريف؛ فقد صحَّ أنه ﷺ كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه». [أخرجه مسلم] 

وأضاف مركز الازهر فى منشور له عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أنه إذا ثبت ذلك وعُلم فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا تمر ذكرى مولده ﷺ من غير البهجة والسرور والفرح به ﷺ، بألوان الطاعات والقربات، ونشر أخلاقه وتعاليمه، وجمع الأهل والولد على مدارسة سيرته وسنته.

قال الإمام السخاويُّ رحمه الله: "ثم ما زال أهلُ الإسلامِ في سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده ﷺ وشرَّف وكرَّم، يعملون الولائمَ البديعةَ المشتملةَ علىٰ الأمورِ البهِجَةِ الرفيعة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويُظهرون السرورَ، ويَزيدون في المبرَّاتِ، بل يعتنون بقراءة مولدِه الكريمِ، وتظهر عليهم من بركاته كلُّ فَضْلٍ عميم". [الأجوبة المرضية ( 1116/3)]. 

والاحتفال بمولده ﷺ من مظاهر تعظيمه وتوقيره ﷺ، الذي هو عنوان محبته ﷺ، التي لا يكتمل إيمانُ العبدِ إلا بتحقيقها.

فيما أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لاستحضار الرحمة التي بعث الله بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية، مشيرة إلى أن القرآن الكريم وصف الرسول بأنه رحمة للعالمين، وأن هذه الرحمة لم تقتصر على جيل بعينه أو فترة زمنية محددة، وإنما امتد أثرها إلى الناس عبر التاريخ كله.

وأوضحت الدار أن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شملت جوانب متعددة من حياة الإنسان، من تربيته وتزكيته وتعليمه، إلى إرشاده إلى الطريق المستقيم، ومساعدته على الارتقاء في أموره المادية والمعنوية، لافتة إلى أن أثر هذه الرحمة يتجاوز من عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمم وأجيال جاءت من بعدهم.

الاحتفال بالمولد تعبير عن محبة النبي

وقالت دار الإفتاء إن إحياء ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعد من الأعمال التي تدخل في باب القربات والتعبير عن الفرح بمولده الشريف، مؤكدة أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست أمرًا هامشيًا، وإنما تمثل أصلًا من أصول الإيمان.

واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ»، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري، موضحة أن محبة الرسول الكريم يجب أن تظهر في حياة المسلم من خلال السلوك والطاعة والاقتداء.

وأكدت أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، وهي في أصلها طاعة لله سبحانه وتعالى، مستندة إلى قول الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾، بما يوضح مكانة طاعة الرسول في حياة المسلم وارتباطها بطاعة الله.

كيف تكون طاعة الرسول في ذكرى المولد؟

وبيّنت دار الإفتاء أن التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده لا يكون بمجرد الكلمات والمشاعر، وإنما يكون أيضًا بالالتزام بما أمر به الله ورسوله، والابتعاد عن كل ما نهى عنه الشرع.

وأشارت إلى ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، مؤكدة ضرورة التزام المسلم بالضوابط التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يكون الاحتفال بهذه المناسبة قائمًا على الآداب والقيم والمبادئ الإسلامية.

وأضافت أن إحياء ذكرى المولد ينبغي أن يكون فرصة لنشر الأخلاق الحسنة والقيم الرفيعة بين الأبناء والبنات، وتعزيز معاني الرحمة والاحترام وحسن التعامل، مع الابتعاد عن الفتن وما قد يثير الشهوات أو يؤدي إلى صور غير مشروعة من الاختلاط بين الرجال والنساء.

وأكدت الدار أن السير على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بأخلاقه وتعاليمه يمثل من أفضل صور التعبير عن محبته، لأن محبة الرسول الحقيقية تقتضي اتباع هديه والالتزام بما جاء به من مبادئ وآداب.

الاحتفال بالمولد تعبير عن محبة النبي المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد