مكانك محفوظ بين عظماء التاريخ.. برونو عن رونالدو: سيظل أكبر رمز لمنتخب البرتغال

وجه البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد منتخب البرتغال، رسالة إلى مواطنه كريستيانو رونالدو، مؤكدًا مكانته الكبيرة في تاريخ كرة القدم البرتغالية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مواجهة الدنمارك.

وقال برونو عن رونالدو: «أما بالنسبة إلى كريستيانو، فقد تحدثت معه، وكل ما قلته له، وأكرره هنا، هو أنه بغض النظر عما سيحدث، فإن كريستيانو لن يتوقف أبدًا عن كونه أكبر رمز لمنتخبنا، وأكبر رمز لكرة القدم البرتغالية».

وأضاف: «وبالتأكيد أكبر رمز لبلدنا، بالنظر إلى كل ما قدمه، ليس في البرتغال فقط، بل في جميع أنحاء العالم».

وتابع قائد منتخب البرتغال: «لديه بالتأكيد مكان محفوظ بين أعظم اللاعبين عبر التاريخ، وكذلك في قلوب جميع البرتغاليين».

وتأتي تصريحات برونو في ظل غياب رونالدو عن مواجهة البرتغال والدنمارك، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات من مواجهة الدنمارك، عقب الأزمة التي نشبت بعدما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة البرتغال والنرويج، التي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.

وأصدر نجم النصر السعودي بيانًا رسميًا أكد خلاله مغادرته معسكر منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه سيكشف الحقيقة كاملة في الوقت المناسب، لتتواصل تداعيات الأزمة داخل المنتخب البرتغالي.

وتأتي رسالة برونو لتؤكد استمرار تقدير لاعبي منتخب البرتغال لرونالدو، في ظل الجدل المثار حول مستقبله مع المنتخب والأحداث التي صاحبت فترة التوقف الدولي الأخيرة.