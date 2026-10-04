أول تعليق من جورجينا على أزمة رونالدو وجيسوس .. ماذا قالت؟

أعادت جورجينا رودريجيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فتح باب الجدل حول أزمة قائد منتخب البرتغال مع المدير الفني جورج جيسوس، بعدما اقتبست عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» حديثًا منسوبًا إلى السير أليكس فيرجسون.

وجاء في الاقتباس الذي شاركته جورجينا: «إذا كان جيسوس يعلم أنه لا ينوي الاعتماد عليه، فلماذا استدعاه من الأساس؟ لإثبات وجهة نظر؟ هذه ليست سلطة، بل انعدام أمان».

وتأتي هذه الرسالة في ظل الأزمة التي نشبت بين رونالدو وجورج جيسوس خلال فترة التوقف الدولي، بعدما ظل النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء طوال مواجهة منتخب بلاده أمام النرويج، والتي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.

وكان جيسوس قد أوضح قبل مواجهة الدنمارك أنه كان قد اتفق مع رونالدو على عدم مشاركته في مباراتي النرويج والدنمارك، مؤكدًا أن القرار جاء وفق خطة فنية وبدنية وضعها مع اللاعب.

وعقب تصريحات المدير الفني، أعلن رونالدو مغادرته معسكر منتخب البرتغال، موضحًا عبر حسابه على «إنستجرام» أنه اتخذ القرار بعد المؤتمر الصحفي لجورج جيسوس وعقب محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه سيكشف الحقيقة في الوقت المناسب.

وغاب رونالدو بالفعل عن مواجهة البرتغال أمام الدنمارك، والتي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت غياب قائد الفريق عن القائمة بسبب مغادرته المعسكر.

وتطور الموقف سريعًا بعدما كشفت تقارير عن محاولات لإقناع رونالدو بالعدول عن قرار مغادرة المعسكر، إلا أن اللاعب غادر متجهًا إلى مدريد، بينما لم يقدم الاتحاد البرتغالي حتى الآن تفاصيل كاملة بشأن أسباب رحيله.

وتضع الأزمة مستقبل رونالدو مع منتخب البرتغال تحت دائرة الضوء، خاصة في ظل تصريح اللاعب السابق بأنه سيكشف تفاصيل ما حدث في الوقت المناسب، بينما أكد جيسوس من جانبه أنه لا توجد أزمة بينه وبين نجم المنتخب، وأن قرارات المشاركة داخل الفريق تعود إليه بصفته المدير الفني.