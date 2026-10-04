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محدش يقدر يتحدّى رونالدو .. فرج عامر يكشف أرقامًا ضخمة عن النجم البرتغالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محدش يقدر يتحدّى رونالدو .. فرج عامر يكشف أرقامًا ضخمة عن النجم البرتغالي

رونالدو
رونالدو
علا محمد

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مؤكدًا صعوبة تحديه، في ظل شعبيته الكبيرة وعائداته المالية الضخمة من كرة القدم والرعاية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محدش يقدر يتحدى رونالدو، رونالدو هو الوحيد في العالم الذي يتجاوز عدد متابعيه 960 مليون متابع، وأكثر لاعب في تاريخ كرة القدم التزامًا وإصرارًا».

وأضاف: «استطاع أن يحقق أكثر من مليار و200 مليون دولار عائدات مباشرة وغير مباشرة من كرة القدم والرعاة، والسعودية تعاقدت مع رونالدو بما يتجاوز 200 مليون دولار سنويًا».

وتابع رئيس نادي سموحة السابق: «عائدات كرة القدم من رونالدو للسعودية تجاوزت 10 أضعاف ما دفعته له، عكس نيمار تمامًا».

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل استمرار الجدل حول مستقبل رونالدو مع منتخب البرتغال، بعد الأنباء التي تحدثت عن غيابه عن مواجهة الدنمارك، على خلفية الأزمة التي نشبت عقب بقائه على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة أمام النرويج، والتي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.

ووفقًا للتفاصيل الواردة، غادر رونالدو معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة الدنمارك، وأصدر بيانًا أكد فيه مغادرة المعسكر، مشيرًا إلى أنه سيكشف عن الحقيقة في الوقت المناسب.

فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو رونالدو

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