«لن أتجاهل القائد».. جورجي جيسوس يحسم موقفه من كريستيانو رونالدو بعد أزمة منتخب البرتغال

أكد جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أنه لن يتجاهل النجم كريستيانو رونالدو، مشددًا على المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد المنتخب داخل كرة القدم البرتغالية.

وقال جورجي جيسوس، في تصريحات تلفزيونية: «لن أتجاهل كريستيانو رونالدو، كريس رمز للمنتخب البرتغالي، وهو رمز للبرتغال، وهذا واضح جدًا. بعد مباراة النرويج سيكون لدينا متسع من الوقت للحديث عن هذا الموضوع».

ويأتي حديث جورجي جيسوس في ظل الأزمة التي شهدها معسكر منتخب البرتغال، عقب جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج الأخيرة، والتي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.

وحقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على نظيره الدنماركي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في غياب كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات قليلة من مواجهة الدنمارك، على خلفية الأزمة التي نشبت عقب مباراة النرويج، قبل أن يصدر نجم النصر السعودي بيانًا رسميًا أكد خلاله مغادرته معسكر منتخب بلاده.

وأشار رونالدو في بيانه إلى أنه سيكشف الحقيقة في الوقت المناسب، وسط حالة من الترقب بشأن موقفه من المنتخب البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وشدّد جورجي جيسوس على أن الحديث عن تفاصيل الأزمة مع رونالدو سيتم في الوقت المناسب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مكانة اللاعب، باعتباره أحد أبرز رموز المنتخب البرتغالي، لا يمكن تجاهلها.