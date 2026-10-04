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موعد مباراة المغرب ومالي الودية اليوم .. والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب ومالي الودية اليوم .. والقناة الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

يستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية قوية أمام نظيره مالي، مساء اليوم الأحد، في إطار استعدادات أسود الأطلس للاستحقاقات المقبلة، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويحتضن ملعب طنجة الكبير مباراة المغرب ومالي، وسط اهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة المنتخب المغربي في مواصلة نتائجه الإيجابية، والاستفادة من اللقاء في تجهيز اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية.

منتخب المغرب يستعد لمواجهة مالي

يدخل منتخب المغرب مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في مباراتيه الأخيرتين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

واستهل المنتخب المغربي مشواره خلال فترة التوقف الدولي بالفوز على الجابون بهدفين دون مقابل، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام منتخب ليسوتو، ليواصل عروضه القوية ويحافظ على نتائجه الإيجابية.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب المغرب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواجهة مالي، من خلال تجربة عدد من العناصر ومنح الفرصة لبعض اللاعبين، إلى جانب اختبار مدى الانسجام بين أفراد الفريق قبل خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

موعد مباراة المغرب ومالي اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب ومالي الودية اليوم الأحد، الموافق 4 أكتوبر 2026، على ملعب طنجة الكبير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب، بينما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة المغرب ومالي الودية عبر شاشة القناة الرياضية المغربية، والتي تتيح للجماهير متابعة اللقاء المرتقب.

وتأتي مواجهة مالي ضمن برنامج إعداد منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي، حيث يطمح أسود الأطلس إلى مواصلة الظهور بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس إفريقي قوي.

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