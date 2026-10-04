قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا وديا.. والقناة الناقلة
هل تعاد الصلاة حال الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم.. شاهد
علي جمعة: فتح لنا سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بابَ العملِ الصالح على مصراعيه
فرصة لآخر الأسبوع .. إلحق قدّم على وظائف الكهرباء
حسام حسن يبحث عن كسر عُقدة «موسيماني».. تاريخ المواجهات يشعل صدام مصر وجنوب أفريقيا
الشناوي للكونفدرالية وشوبير للدوري.. هاني حتحوت يكشف قرار عموتة بشأن حراسة مرمى الأهلي
الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟
260 قتيلًا حوثيًا في 97 عملية باليمن.. تصعيد عسكري جديد على جبهتي تعز ولحج
الرئيس السيسي يشارك في قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال بالعلمين.. اليوم
بعد غياب صلاح.. ماذا يملك منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا؟
أسعار الهواتف تقفز 55% منذ بداية العام.. شعبة المحمول تكشف أسباب الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الشباك الواحد» في مرور سوهاج.. ومدير الأمن يتابع بدء التشغيل ويستمع للمواطنين .. شاهد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إدارة مرور سوهاج، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الشباك الواحد، في إطار توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وإنهاء المعاملات بسهولة ويسر.

ماذا حدث؟

وفي هذا السياق، أجرى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة تفقدية داخل إدارة مرور سوهاج، لمتابعة انتظام العمل بالمنظومة الجديدة، والتأكد من بدء تطبيقها على أرض الواقع، والوقوف على مدى انتظام الإجراءات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع مدير أمن سوهاج سير العمل داخل الإدارات والأقسام المختلفة، واطلع على آلية تنفيذ منظومة الشباك الواحد، التي تستهدف تجميع وتيسير الإجراءات أمام المواطن، بما يقلل من الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو الانتظار لفترات طويلة لإنهاء معاملاته.

كما حرص اللواء أشرف عبدالمالك على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على إدارة المرور، للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة في ظل بدء تطبيق المنظومة الجديدة.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بسهولة الإجراءات وسرعة إنهاء معاملاتهم، مؤكدين أن تطبيق منظومة الشباك الواحد ساهم في تقليل فترات الانتظار، إلى جانب حسن التعامل وتقديم الخدمة بصورة أكثر تنظيمًا ويسرًا.

كما أشاد المواطنون بالتيسيرات المقدمة، وما تضمنته الإجراءات من تخفيضات في الرسوم والمبالغ المالية المقررة لبعض الخدمات، مؤكدين أن ذلك يمثل خطوة إيجابية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت الجولة حرص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة فعلية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، بما يضمن تقديم الخدمات المرورية في أجواء منظمة وسريعة، ويعزز من جودة الخدمات الجماهيرية المقدمة لأهالي المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مرور سوهاج مدير أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

عدادات الكهرباء

حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

الزمالك

أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

ترشيحاتنا

إسبانيا

عشرات الآلاف يحتجون في إسبانيا بسبب أزمة سكن طاحنة

للأمم المتحدة

الأمم المتحدة: أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة

انتصارات أكتوبر المجيدة

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

بالصور

بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه

فستان لافت.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

لأهالي الإسكندرية.. تفاصيل مزاد سيارات حكومي جديد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

نسرين طافش تتألق بإطلالة رياضية عبر «إنستجرام»

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد