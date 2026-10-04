«الشباك الواحد» في مرور سوهاج.. ومدير الأمن يتابع بدء التشغيل ويستمع للمواطنين .. شاهد

شهدت إدارة مرور سوهاج، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الشباك الواحد، في إطار توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وإنهاء المعاملات بسهولة ويسر.

ماذا حدث؟

وفي هذا السياق، أجرى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة تفقدية داخل إدارة مرور سوهاج، لمتابعة انتظام العمل بالمنظومة الجديدة، والتأكد من بدء تطبيقها على أرض الواقع، والوقوف على مدى انتظام الإجراءات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع مدير أمن سوهاج سير العمل داخل الإدارات والأقسام المختلفة، واطلع على آلية تنفيذ منظومة الشباك الواحد، التي تستهدف تجميع وتيسير الإجراءات أمام المواطن، بما يقلل من الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو الانتظار لفترات طويلة لإنهاء معاملاته.

كما حرص اللواء أشرف عبدالمالك على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على إدارة المرور، للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة في ظل بدء تطبيق المنظومة الجديدة.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بسهولة الإجراءات وسرعة إنهاء معاملاتهم، مؤكدين أن تطبيق منظومة الشباك الواحد ساهم في تقليل فترات الانتظار، إلى جانب حسن التعامل وتقديم الخدمة بصورة أكثر تنظيمًا ويسرًا.

كما أشاد المواطنون بالتيسيرات المقدمة، وما تضمنته الإجراءات من تخفيضات في الرسوم والمبالغ المالية المقررة لبعض الخدمات، مؤكدين أن ذلك يمثل خطوة إيجابية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت الجولة حرص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج على متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة فعلية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، بما يضمن تقديم الخدمات المرورية في أجواء منظمة وسريعة، ويعزز من جودة الخدمات الجماهيرية المقدمة لأهالي المحافظة.