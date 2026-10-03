رئيس فريق التدخل السريع يكشف تفاصيل إنقاذ شخص فاقد للوعي في سوهاج

كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل استجابة فريق التدخل السريع لبلاغ بشأن وجود شخص بلا مأوى في حالة إعياء شديدة وفقدان للوعي بميدان الثقافة في مدينة سوهاج.

وأوضح يوسف خلال صباح البلد،أن فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة سوهاج تحرك فور تلقي البلاغ عبر خط بلاغات واتساب الخاص بفريق التدخل السريع، حيث انتقل إلى موقع البلاغ بجوار أحد المتاجر بميدان الثقافة، للتعامل مع الحالة وتقديم الدعم اللازم.

العثور على شخص مجهول الهوية

وقال محمد يوسف إن الفريق تمكن عند وصوله إلى موقع البلاغ من العثور على شخص في العقد الخامس من العمر، مجهول الهوية ولا يحمل أي أوراق أو بيانات تساعد في تحديد شخصيته.

وأضاف أن الشخص كان يعاني من حالة إعياء شديدة، وكان فاقدًا للوعي وغير قادر على الإدراك أو التواصل، وهو ما استدعى سرعة التعامل مع الحالة والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

الإسعاف تتدخل لإنقاذ الحالة

وأوضح رئيس فريق التدخل السريع المركزي أن الفريق تواصل على الفور مع هيئة الإسعاف المصرية، التي انتقلت إلى موقع الحالة وقدمت الإسعافات الأولية والإجراءات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن التدخل الطبي ساعد الشخص على استعادة وعيه بصورة جزئية، إلا أن حالته كانت تحتاج إلى رعاية طبية وصحية متخصصة، لذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى أحد المستشفيات التخصصية.

نقل الحالة إلى المستشفى

وأكد محمد يوسف أنه تم نقل الشخص إلى المستشفى لتلقي الرعاية العلاجية اللازمة، إلى جانب العمل على إعادة تأهيله طبيًا ونفسيًا وفقًا لاحتياجات حالته.

وأوضح أن فريق التدخل السريع لم يتوقف دوره عند نقل الحالة إلى المستشفى، وإنما واصل متابعة وضعه الصحي والتنسيق مع المستشفى للاطمئنان عليه.

البحث عن هوية الشخص وذويه

ولفت يوسف إلى أن الفريق يعمل بالتوازي مع متابعة الحالة الصحية على التحقق من هوية الشخص والبحث عن ذويه، خاصة أنه لم يكن يحمل أي أوراق أو بيانات تثبت شخصيته.

وأضاف أن الشخص يتلقى حاليًا العلاج داخل المستشفى تحت ملاحظة الأطباء، بينما تستمر جهود فريق التدخل السريع للوصول إلى بيانات تساعد في تحديد هويته والعثور على ذويه.

الاستجابة للبلاغات الإنسانية

وتأتي هذه الواقعة ضمن تدخلات فريق التدخل السريع للتعامل مع الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل عاجل، حيث يتم التحرك إلى مواقع البلاغات وفحص الحالات وتحديد احتياجاتها والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الرعاية المناسبة.

وأكد محمد يوسف أن التعامل مع كل حالة يتم وفقًا لظروفها واحتياجاتها، مع العمل على توفير الخدمات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية أو اجتماعية أو إيواء.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي استقبال البلاغات الخاصة بالحالات الإنسانية عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع، إلى جانب الخط الساخن للوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وخط «أبناء مصر».