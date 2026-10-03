سقوط طفل من الطابق الثاني بمنزل الأسرة في سوهاج

أصيب طفل في العقد الأول من العمر بإصابات متفرقة، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثاني بمنزل أسرته بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، أثناء لهوه، وتم نقله إلى مستشفى جهينة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الأجهزة المعنية يفيد بوصول طفل إلى مستشفى جهينة المركزي مصابًا بتورم بالعينين ونزيف بالأنف، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسم، وذلك على خلفية ادعاء سقوطه من علو.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وسؤال والدة الطفل، وهي في العقد الثالث من العمر، وتقيم بذات الناحية، أن نجلها كان يلهو بجوار شرفة المنزل بالطابق الثاني، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما أسفر عن إصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسم.

وأكدت والدة الطفل خلال أقوالها أنها لم تتهم أحدًا بالتسبب في إصابة نجلها، مرجحة أن الواقعة حدثت نتيجة فقدانه توازنه وسقوطه من الشرفة أثناء اللهو.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى جهينة المركزي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى الإسعافات والرعاية الطبية للتعامل مع الإصابات التي لحقت به، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.