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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 5 أطنان زيوت مستعملة ومصنع يعبئ علامات تجارية مزيفة في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، وتحت إشراف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة المهندس أحمد عبد المنعم بلال، مدير الفرع، وبمشاركة مأموري الضبط القضائي ومفتشي الأغذية بالهيئة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة الزقازيق، حملة رقابية أسفرت عن ضبط أحد المواقع بمدينة ديرب نجم، بجوار إحدى مزارع المواشي، يقوم بتجميع وتعبئة الزيوت المستعملة، حيث تم ضبط والتحفظ على نحو (٥ طن و٣٨٢ كجم) من الزيوت المستعملة، لعدم تقديم المستندات الدالة على مصدرها وأماكن تداولها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع تعبئة الزيوت، يقوم بالتعبئة اليدوية للزيوت النباتية من أسفل تنكات التخزين داخل عبوات تحمل علامات تجارية لا تخص المصنع، حيث تم التحفظ على (٢طن و٤٠٠) كجم من زيت الطعام، و(٤٠٠) كرتونة فارغة، و(١٢٠٠) عبوة بلاستيكية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المنتجات والمستلزمات المضبوطة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي للممارسات المخالفة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الحملات التفتيشية المنشآت الغذائية الشرقية محافظ الشرقية مراكز ومدن المحافظة

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