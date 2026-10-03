نقلة نوعية.. الشرقية تتصدر الجمهورية في مبادرة صحة المرأة بـ427 ألف خدمة

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالجهود المكثفة التي تبذلها الفرق الطبية المشاركة بمبادرة «١٠٠ يوم صحة» بصحة الشرقية، لتصدرها المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية خلال الأيام الخمسين الأولى للمبادرة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تقديم خدمات طبية شاملة لكافة فئات المجتمع، لتعزيز الوعي الصحي، ومكافحة الأمراض المزمنة والوراثية من خلال الفحص المبكر في مراحله الأولى.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بكافة الإدارات الصحية المشاركة بمبادرة «١٠٠ يوم صحة» قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية لـ(٤٢٧ ألفًا و٣١٣) سيدة، وذلك بزيادة (١٩٥ ألفًا و٥٤٩ ) سيدة عن العدد المستهدف خلال المبادرة، وهو (٢٣١ ألفًا و٧٦٤ ) سيدة خلال الأيام الخمسين الأولى للمبادرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية تستهدف السيدات بدءًا من سن ١٨ عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم وقياس مؤشر كتلة الجسم، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي.

كما أضاف وكيل وزارة الصحة أن العلاج والمتابعة مجانًا طوال فترة المبادرة بجميع منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات أو تلقي العلاج إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وأكد محافظ الشرقية أن تطوير المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية سيظل أولوية، من خلال دعم وحدات الرعاية الأولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، ويعزز حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة تليق بهم.