رقم قياسي جديد.. مستشفى فاقوس المركزي يجري 12 قسطرة قلبية في يوم واحد

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية الجديدة بمستشفى فاقوس المركزي، بقيادة الدكتور لؤي علي استشاري القلب والقسطرة القلبية، وبمشاركة الدكتور أحمد عبد الفتاح أخصائي القلب، وفريق تمريض الوحدة نجح في إجراء ١٢ قسطرة قلبية متنوعة بين القساطر التشخيصية والعلاجية خلال يوم واحد، وهو أعلى عدد من القساطر القلبية التي تم إجراؤها بالوحدة في يوم واحد منذ افتتاح الوحدة الجديدة، بما يدل على التطور المستمر في خدمات القسطرة القلبية بمستشفى فاقوس المركزي.

وأضاف الدكتور أحمد البيلي أن تحقيق هذا الرقم القياسي في عدد القساطر القلبية خلال يوم واحد يؤكد كفاءة الفرق الطبية والتخصصية بمستشفيات صحة الشرقية، وقدرة وحدة القسطرة القلبية الجديدة بمستشفى فاقوس المركزي على التعامل مع أعداد متنوعة من الحالات، مشيداً بأداء المستشفى في إجراء ١٤٢ عملية فى هذا اليوم منهم ١٤ منظار و١٠ عمليات أوعية دموية دقيقة وذات مهارة، مؤكداً استمرار دعم الوزارة والمديرية للأقسام الطبية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أن وحدة القسطرة قامت باستقبال الحالات الـ١٢ وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لهم، وتحديد الإجراء المناسب لكل حالة، حيث تم إجراء ٧ قساطر تشخيصية، و٥ قساطر علاجية تم خلالها إجراء توسيع للشرايين باستخدام البالونات وتركيب الدعامات اللازمة وفقاً للحالة الطبية لكل مريض، كما شهدت حالتان تركيب ٣ دعامات لكل حالة، وحالتان تركيب دعامتين لكل حالة، وحالة واحدة تركيب دعامة، وقد تمت جميع الإجراءات بفضل الله بنجاح، وتحسن جميع الحالات، مع استكمال المتابعة الطبية اللازمة.

وأضاف أن هذه القساطر جاءت ضمن فعاليات اليوم الجراحي الرابع «Surgical Day» بصحة الشرقية، الذي شهد إجراء ١٣٨٣ عملية جراحية ومنظار وقسطرة قلبية خلال ٢٤ ساعة بمشاركة ٢٦ مستشفى، متخطياً الرقم الذي حققه اليوم الجراحي الثالث والبالغ ٩٨٢ عملية، وذلك ضمن خطة المديرية لتكثيف العمليات الجراحية والمناظير والقسطرة القلبية، والاستفادة القصوى من الإمكانيات والطاقات المتاحة بالمستشفيات، وبما يساهم في إنهاء أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية والقساطر القلبية، لافتاً أن مستشفى فاقوس قامت خلال اليوم الجراحي إجراء ١٤٢ عملية منها ٨٣ عملية جراحية، و١٦ عملية رمد، و١٤ منظار جهاز هضمي، و١٠ عمليات جراحة أوعية دموية، و٤ عمليات عظام، و٣ عمليات جراحة وجه وفكين، بالإضافة إلى ١٢ قسطرة قلبية.