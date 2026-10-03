القبض على مستقلي مركبة توك توك تعديا على فتاة فى سيارتها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد مركبة "توك توك" وبرفقته آخر لقيامهما بالتضييق عليها وإجبارها على الانحراف بسيارتها والتعدي عليها بالسب والإتيان بإشارات خادشة حال سيرهما بأحد الطرق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومرافقه (سائق ، ميكانيكى – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 30/ سبتمبر المنقضي على النحو المشار إليه لإعتراض الشاكية على سيرهما عكس الإتجاه بمركبة "التوك توك" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

تم التحفظ على المركبة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.