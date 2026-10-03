قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكن لكل المصريين 9.. شروط تحويل الإيجار إلى التمليك والدعم
رامي صبري يكشف سبب حذف بوست مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية
مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والتطبيق بالمدارس والمصالح الحكومية
التسامح ينهي النزاع في الأقصر.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة | صور
60 بطولة في الألفية الجديدة.. الأهلي يواصل كتابة التاريخ
الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم الأشقاء في الصومال لتعزيز قدرات الدولة
الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الإريتري: حريصون على ترجمة العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية
عصام عبدالفتاح عن حكام قمة الزمالك والأهلي: الموضوع مع الاتحاد| خاص
القبض على مستقلي مركبة توك توك تعديا على فتاة فى سيارتها بالقاهرة
إصابة 10 أشخاص في أستراليا إثر اصطدام سيارة بحشد من المشجعين
جرب قبل ما تشتري.. ChatGPT يتيح لك ارتداء الملابس افتراضيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لمعرفة قيمة استهلاكك.. موعد وطريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر

سداد فاتورة الغاز
سداد فاتورة الغاز
خالد يوسف

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» انطلاق تلقي قراءات عدادات الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2026، وذلك اعتباراً من الخميس 1 أكتوبر وحتى يوم 27 من الشهور الجاري، حيث توفر الشركة عدة قنوات إلكترونية وهاتفية ميسرة لتسجيل القراءات بدقة، لضمان حساب الاستهلاك الفعلي بدلاً من نظام التقديرات، مما يسهل على المواطنين سداد الفواتير بكل سلاسة واطمئنان.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، الذي يتيح أيضًا الاستعلام عن قيمة الفاتورة وإتمام عمليات السداد الإلكتروني، بالضغط هــنــــــــا.

رابط تسجيل قراءة الغاز

خطوات تسجيل قراءة الغاز إلكترونيا

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

- اختيار خدمة «تسجيل قراءة عداد الغاز» أو «إدخال قراءة الغاز».

تسجيل قراءة الغاز إلكترونيا

- إدخال بيانات المشترك كما تظهر في فاتورة سابقة.

- إدخال بيانات الوحدة المطلوبة، ومنها المنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والرقم الفرعي.

- تسجيل القراءة الحالية الظاهرة على العداد.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم إرسال القراءة.

- ويُفضل تسجيل الأرقام الظاهرة على العداد بدقة لتجنب إدخال قراءة غير صحيحة.

طرق أخرى لتسجيل قراءة الغاز

إلى جانب الموقع الإلكتروني، توفر «بتروتريد» عددًا من الوسائل لتسجيل القراءة، من بينها:

- إبلاغ القراءة للمحصل أثناء زيارته، في المناطق التي تتوافر بها خدمة تسجيل القراءة عبر ماكينة الـPOS.

- المحافظ الإلكترونية.

- تطبيق «ماي فوري».

- تطبيق جوميا.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ التحصيل الإلكتروني، ومنها فوري وأمان ومصاري و«بي» وضامن وخدماتي.

- بعض ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المتاحة بالخدمة.

- الاتصال بالرقم المختصر 17169 من الهاتف الأرضي أو المحمول.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر 5727 من المحمول أو 09000727 من الخط الأرضي.

- مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية.

- فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.


تسجيل القراءة عبر الهاتف

يمكن للمشتركين الاستفادة من خدمات بتروتريد الهاتفية خلال فترة استقبال القراءات، من خلال:

- 17169: مركز خدمة عملاء بتروتريد.

تسجيل القراءة عبر الهاتف

- 5727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من المحمول.

- 09000727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من الخط الأرضي.

طرق سداد فاتورة الغاز

بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة، يمكن سدادها عبر عدد من القنوات، أبرزها:

- المحافظ الإلكترونية، ومنها فودافون كاش واتصالات كاش وأورنج كاش وWE Pay، إلى جانب المحافظ البنكية المتاحة.

سداد فاتورة الغاز

- تطبيق «ماي فوري».

- خدمة «سهل» للسداد الإلكتروني.

- منافذ فوري وأمان ومصاري و«بي» وضامن وخدماتي.

- الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

تطبيق «إنستاباي»

- تطبيق «إنستاباي».

- تطبيق «ضامن».

- مراكز وفروع شركة بتروتريد.

الموعد النهائي: يستمر تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026 حتى 27 أكتوبر الجاري، لذلك يُنصح بإرسال القراءة خلال الفترة المحددة لضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي.

تسجيل القراءة عبر الهاتف قيمة استهلاكك طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد قراءات عدادات الغاز الطبيعي سداد الفواتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

ترشيحاتنا

ندى دندش

تفاصيل وفاة فنانة لبنانية بعد تعرضها لحادث سير

الفنان رامي صبري

رامي صبري يحذف منشور دعم مهرجان الموسيقى العربية

الفنانة أنغام

أنغام تحيي حفلا غنائيا فى أبو ظبي.. 29 نوفمبر المقبل

بالصور

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

فيديو

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد