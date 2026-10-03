لمعرفة قيمة استهلاكك.. موعد وطريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» انطلاق تلقي قراءات عدادات الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2026، وذلك اعتباراً من الخميس 1 أكتوبر وحتى يوم 27 من الشهور الجاري، حيث توفر الشركة عدة قنوات إلكترونية وهاتفية ميسرة لتسجيل القراءات بدقة، لضمان حساب الاستهلاك الفعلي بدلاً من نظام التقديرات، مما يسهل على المواطنين سداد الفواتير بكل سلاسة واطمئنان.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، الذي يتيح أيضًا الاستعلام عن قيمة الفاتورة وإتمام عمليات السداد الإلكتروني، بالضغط هــنــــــــا.

رابط تسجيل قراءة الغاز

خطوات تسجيل قراءة الغاز إلكترونيا

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

- اختيار خدمة «تسجيل قراءة عداد الغاز» أو «إدخال قراءة الغاز».

تسجيل قراءة الغاز إلكترونيا

- إدخال بيانات المشترك كما تظهر في فاتورة سابقة.

- إدخال بيانات الوحدة المطلوبة، ومنها المنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والرقم الفرعي.

- تسجيل القراءة الحالية الظاهرة على العداد.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم إرسال القراءة.

- ويُفضل تسجيل الأرقام الظاهرة على العداد بدقة لتجنب إدخال قراءة غير صحيحة.

طرق أخرى لتسجيل قراءة الغاز

إلى جانب الموقع الإلكتروني، توفر «بتروتريد» عددًا من الوسائل لتسجيل القراءة، من بينها:

- إبلاغ القراءة للمحصل أثناء زيارته، في المناطق التي تتوافر بها خدمة تسجيل القراءة عبر ماكينة الـPOS.

- المحافظ الإلكترونية.

- تطبيق «ماي فوري».

- تطبيق جوميا.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ التحصيل الإلكتروني، ومنها فوري وأمان ومصاري و«بي» وضامن وخدماتي.

- بعض ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المتاحة بالخدمة.

- الاتصال بالرقم المختصر 17169 من الهاتف الأرضي أو المحمول.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر 5727 من المحمول أو 09000727 من الخط الأرضي.

- مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية.

- فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.



تسجيل القراءة عبر الهاتف

يمكن للمشتركين الاستفادة من خدمات بتروتريد الهاتفية خلال فترة استقبال القراءات، من خلال:

- 17169: مركز خدمة عملاء بتروتريد.

تسجيل القراءة عبر الهاتف

- 5727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من المحمول.

- 09000727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من الخط الأرضي.

طرق سداد فاتورة الغاز

بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة، يمكن سدادها عبر عدد من القنوات، أبرزها:

- المحافظ الإلكترونية، ومنها فودافون كاش واتصالات كاش وأورنج كاش وWE Pay، إلى جانب المحافظ البنكية المتاحة.

سداد فاتورة الغاز

- تطبيق «ماي فوري».

- خدمة «سهل» للسداد الإلكتروني.

- منافذ فوري وأمان ومصاري و«بي» وضامن وخدماتي.

- الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

تطبيق «إنستاباي»

- تطبيق «إنستاباي».

- تطبيق «ضامن».

- مراكز وفروع شركة بتروتريد.

الموعد النهائي: يستمر تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026 حتى 27 أكتوبر الجاري، لذلك يُنصح بإرسال القراءة خلال الفترة المحددة لضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي.