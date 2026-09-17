أسامة كمال: استقرار استهلاك البوتاجاز رغم زيادة السكان يكشف تأثير التوسع في الغاز الطبيعي

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، عن تأثير التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على معدلات استهلاك البوتاجاز في مصر، موضحًا أن عدد الأسر التي وصل إليها الغاز الطبيعي ارتفع إلى نحو 16 أو 16.5 مليون أسرة.

معدلات استهلاك البوتاجاز

وأوضح كمال، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن معدلات استهلاك البوتاجاز ظلت تدور حول 4.3 مليون طن سنويًا على مدار ما يقرب من 15 عامًا، رغم الزيادة المستمرة في أعداد السكان والأسر.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن ثبات استهلاك البوتاجاز خلال هذه الفترة، بالتزامن مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني، يعكس الدور الذي لعبه الغاز الطبيعي في تلبية جانب من الطلب المتزايد على الطاقة داخل المنازل، باعتباره بديلًا للبوتاجاز.

وصول الغاز الطبيعي إلى ملايين الأسر

وأضاف أن وصول الغاز الطبيعي إلى ملايين الأسر أسهم في استيعاب جزء من الزيادة الطبيعية في احتياجات الطاقة، كما ساعد التوسع في شبكات الغاز على تقليل الضغط على منظومة توفير البوتاجاز.

وأكد أسامة كمال أن مواصلة مد شبكات الغاز الطبيعي إلى المزيد من المنازل تمثل عاملًا مهمًا في تنويع مصادر الطاقة المتاحة للأسر المصرية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الزيادة في معدلات الاستهلاك الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني.