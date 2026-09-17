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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد أمريكي ضد كوبا.. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالنيكل والجيش

كوبا
كوبا
القسم الخارجي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 كياناً كوبياً مرتبطاً باحتياطيات النيكل والمؤسسات العسكرية، اليوم الخميس، قائلة إنها “تشكل جزءاً من منظومة تُثري النخبة وتُلحق الضرر بالمواطنين الكوبيين العاديين”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات تشمل 4 مؤسسات حكومية مرتبطة باحتياطيات النيكل، و4 مؤسسات عسكرية مخصصة للبحث والتطوير - بما في ذلك أنظمة الأسلحة - بالإضافة إلى 3 مسؤولين عسكريين، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

وكان كبير الدبلوماسيين الكوبيين، برونو رودريجيز، قد صرح سابقاً بأن العقوبات الأمريكية "تتسبب في حالات وفاة" في كوبا، في وقت يعاني فيه اقتصاد الجزيرة من نقص حاد في الموارد.

ووصفت الولايات المتحدة الحكومة الكوبية بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، في حين طالما أكدت كوبا أنها لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة.

تصعيد أمريكي ضد كوبا المؤسسات العسكرية احتياطيات النيكل أنظمة الأسلحة

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