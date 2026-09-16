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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيلاروس توافق على إطلاق سراح 25 سجينا مقابل رفع عقوبات أمريكية

إطلاق سراح 25 سجينابيلاروسي
إطلاق سراح 25 سجينابيلاروسي
أ ش أ

 قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيلاروس، اليوم الأربعاء، إن سلطات البلاد وافقت على إطلاق سراح 25 سجينا؛ في إطار صفقة تشمل رفع العقوبات الأمريكية ضد بعض الشركات البيلاروسية.

وجاء إعلان جون كول، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى بيلاروس، بعد يوم من لقائه بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي دفع من أجل رفع العقوبات الأمريكية المتبقية ضد بلاده. وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وكتب كول - في منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس - "25 سجينا أحرار اليوم!"، مضيفا أن "التزام الرئيس ترامب بالدبلوماسية المباشرة يحقق نتائج".

كما شكر المبعوث الأمريكي لوكاشينكو والسلطات في ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروس، على دعمهم.

وقال كول: "سنواصل تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وبيلاروس، ونعمل على تأمين إطلاق سراح المزيد من الأشخاص في المستقبل القريب جدا".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البيلاروسية بيلتا عن كول تصريحات قال فيها إن الطرفين حققا تقدما كبيرا خلال محادثات يوم الثلاثاء وأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة على شركتين بيلاروسيتين.

المبعوث الأمريكي بيلاروس سلطات البلاد وافقت إطلاق سراح 25 سجينا

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