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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يعلن قائمة مباريات أنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
مجدي سلامة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق استعدادًا لمباراتي أنجولا و جنوب السودان المقرر لهما يومي 25 ة 29 سبتمبر ضمن مواجهات الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 4 أكتوبر و جاء القائمة كالتالي :

مصطفى شوبير
المهدي سليمان
محمد علاء 
عبد العزيز البلعوطي
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
حمدي فتحي 
حسام عبد المجيد
محمد هاني 
طارق علاء 
كريم حافظ
أحمد فتوح
مروان عطية
مهند لاشين 
محمود صابر 
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
علي محمود 
إبراهيم عادل
عمر مرموش
مصطفى زيكو 
هيثم حسن 
محمد صلاح 
حمزة عبد الكريم

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن قائمة المنتخب تشهد غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسهم محمود تريزيجيه و ياسر إبراهيم ، بينما يغيب مروان عطية عن مباراة إنجولا فقط بسبب الإيقاف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب بعد أن تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين من قبل الاتحاد الأفريقي غاب على أثرها خلال مباراة نيجيريا في لقاء المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا .

أضاف إبراهيم حسن أن معسكر الفراعنة سينطلق غدًا بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر  علي أن يخوض مباراة أنجولا في الجولة الأولى للتصفيات باستاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساء يوم 25 سبتمبر ثم السفر يوم 27 لجنوب السودان لمواجهتها يوم 29 في الثالثة عصرًا ضمن مواجهات الجولة الثانية ثم العودة يوم 30 سبتمبر استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر وديا بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

منتخب مصر أنجولا جنوب السودان

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