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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية تعلن استثمارات بأكثر من 8 مليارات دولار لدعم التجارة مع الحلفاء

مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية
مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية
أ ش أ

وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) اليوم الأربعاء على استثمارات جديدة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار تعكس التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز وتنمية حركة التجارة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

ومنذ إعادة تفويض عملها، وظفت المؤسسة رأس المال الاستراتيجي لتعزيز المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي، وستعمل هذه المشاريع الجديدة على تأمين خدمات أساسية في الدول الشريكة، مع إعطاء الأولوية لنمو الصادرات الأمريكية، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك أكبر استثمار رقمي للمؤسسة حتى الآن.

وقال بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "هذه هي بالضبط نوعية الاستثمارات التي خوّل الرئيس ترامب المؤسسة القيام بها، ستدعم هذه المشاريع صادرات أمريكية بمليارات الدولارات، وتؤمّن البنية التحتية والموارد الحيوية في كل من أوكرانيا والأردن ومختلف أنحاء إفريقيا، كما ستعزز قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في بعض أهم الأسواق العالمية".

ووافق مجلس إدارة المؤسسة على مجموعة صفقات؛ أولها زيادة الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الناشئة، حيث ستدعم المؤسسة الصادرات الأمريكية من خلال تقديم ضمان مقابل لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لصالح برنامجها لتمويل التجارة العالمية؛ مما سيمكن البنوك الأجنبية من توسيع قدراتها في مجال تمويل التجارة وتسهيل شراء السلع الأمريكية داخل بلدانها.

ومن خلال هذه الشراكة المبتكرة، ستتقاسم المؤسسة المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بضمانات تمويل التجارة الصادرة حصرياً للصادرات الأمريكية، مما يساعد الشركات الأمريكية على إنجاز معاملات دولية بمليارات الدولارات في أسواق جديدة.

كما سيعزز المشروع خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك المحلية ويزيد من الفوائد التنموية التي تعود على بلدانها نتيجة لتنامي حركة التجارة.

كما وافقت المؤسسة على توفير تكنولوجيا موثوقة للبنية التحتية الرقمية في أوكرانيا؛ حيث ستقدم المؤسسة تمويلاً لشركة "فودافون أوكرانيا" (Vodafone Ukraine) -ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد والتابعة بالكامل لمجموعة "NEQSOL Holding"- وذلك لتعزيز وتحديث البنية التحتية الحيوية للاتصالات في ظل الحرب الدائرة.

كما ستستفيد الشركات الأمريكية العاملة والمستثمرة في أوكرانيا من إمكانية الوصول إلى بنية تحتية آمنة وموثوقة لشبكات الجيل الخامس (5G) تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا موثوقة.

كما سيدعم تمويل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، وذلك عبر محفظة مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 200 ميجاوات/400 ميجاوات-ساعة موزعة على ستة مواقع في أوكرانيا، مما يمنح شبكة الكهرباء مرونة واستقراراً أكبر.

وسيوفر هذا المشروع - الذي تطوره شركة "DTEK" بالاعتماد على تكنولوجيا شركة "Fluence" الأمريكية - خدمات حيوية لتنظيم التردد، وموازنة التقلبات، وتعزيز أمن الطاقة؛ حيث سيوفر النظام طاقة تكفي لتلبية احتياجات 600 ألف منزل لمدة ساعتين.

كذلك تتجه المؤسسة إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة والأردن من خلال البنية التحتية للمياه، حيث تفخر مؤسسة (DFC) بدعم استثمار محوري في البنية التحتية الحيوية للأردن.

ووافق مجلس إدارة المؤسسة اليوم الأربعاء على تقديم قرض لشركة "مشروع الناقل الوطني" وتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية للمستثمرين في رأس المال، وهما شركتا "Meridiam" و"Suez".

وسيسهم القرض في دفع عجلة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه في الأردن، الذي يُعد ثاني أكثر دول العالم معاناة من شح المياه.

ولفت البيان إلى أن تعزيز الأمن المائي طويل الأمد للأردن عبر توسيع نطاق الوصول إلى موارد مائية جديدة سيدعم النمو الاقتصادي، ويعزز الربط الإقليمي، ويدعم استقرار حليف رئيسي للولايات المتحدة.

على صعيد متصل؛ سيسهم التمويل المقدم في توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث ستقدم مؤسسة (DFC) استثماراً في رأس مال مجموعة "WIOCC" لتعزيز البنية التحتية الرقمية الحيوية في جميع أنحاء إفريقيا.

ويتماشى هذا الاستثمار مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية الرامية لدعم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (مقدمي خدمات الحوسبة السحابية واسعة النطاق) والمنظومة التكنولوجية الأمريكية، مع توسيع نطاق توفر بنية تحتية رقمية آمنة وميسورة التكلفة ومرنة في القارة الأفريقية.

وتُعد مجموعة "WIOCC" الشريك المفضل لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتوسع في إفريقيا، حيث تدير منصة مفتوحة الوصول ومحايدة (غير مرتبطة بمشغل اتصالات محدد) توفر خدمات الربط بالجملة، ومراكز البيانات، وشبكات الألياف الضوئية الحضرية.

ويمتد نطاق عمل المنصة ليشمل 30 دولة أفريقية، متضمناً كابلات بحرية، وشبكات ألياف ضوئية برية، وأكثر من 40 مركزاً للبيانات (سواء المراكز الرئيسية أو مراكز الحافة).

وتشمل قائمة الشركاء الاستثماريين لمؤسسة (DFC) في هذه المبادرة كلاً من شركة "Vision International Investment Company" ومؤسسة التمويل الأفريقية (Africa Finance Corporation).كما تدعم مؤسسة (DFC) مشروعاً للمعادن الحيوية في غرب إفريقيا.

وتظل تفاصيل صفقات أخرى سرية نظراً لحساسية الجوانب التجارية، وقد تخضع لمزيد من الإجراءات قبل الالتزام النهائي وإتمام الصفقة، بما في ذلك إخطار الكونجرس.

التنمية الدولية الأمر استثمارات ترامب حركة التجارة الولايات المتحدة وحلفائها

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