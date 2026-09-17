مغلقة بالسلك.. وزارة الري: فيديو عبور الطلاب أعلى مواسير مصرف كوم حمادة قديم من 2019

كشفت وزارة الري أن الفيديو المتداول لعبور عدد من الطلاب أعلى مواسير على مصرف كوم حمادة، قديم ويعود إلى شهر مارس ٢٠١٩، ولا يعكس الوضع الحالي بالموقع.

الري تكشف تفاصيل فيديو عبور الطلاب بمصرف كوم حمادة

وأكدت وزارة الري في بيان لها أنها قامت منذ فترة بتأمين مداخل المواسير وإغلاقها بالسلك حفاظًا على سلامة الأطفال والمواطنين ومنعًا لمرور الأفراد من خلالها.

وتابعت الوزارة في بيانها كما تمت معاينة الموقع اليوم للتأكد من استمرار إجراءات التأمين، وتبيّن أن السلك موجود وبحالة جيدة، علمًا بأنه يوجد كوبري مخصص وآمن للعبور على بُعد نحو ٢٠٠ متر من الموقع

واهابت الوزارة بالجميع تحري الدقة قبل تداول أي مقاطع مصورة قديمة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.