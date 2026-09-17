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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القاهرة والرياض تتحركان برؤية مشتركة لحماية استقرار المنطقة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، والمباحثات التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مستوى متقدمًا من التفاهم والتنسيق بين مصر والسعودية، وتؤكد أهمية الشراكة بين البلدين في التعامل مع التحديات والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن أهمية المباحثات المصرية السعودية لا تقتصر على الملفات الثنائية، وإنما تمتد إلى عدد من القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار العربي، وفي مقدمتها حماية سيادة الدول، ورفض التهديدات التي تمس أمن المملكة ودول الخليج، إلى جانب ضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.

تعزيز التشاور والتنسيق العربي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التشاور والتنسيق العربي، بما يتيح التعامل مع الأزمات الإقليمية بصورة أكثر تكاملًا، خاصة في ظل التداعيات المتشابكة التي تفرضها التطورات المتسارعة في المنطقة.

ولفت إلى أن تأكيد مصر أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، يعكس عمق العلاقات بين القاهرة والرياض، وطبيعة الترابط بين أمن واستقرار دول المنطقة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى مصالح مشتركة وتنسيق مستمر تجاه القضايا ذات الأولوية العربية.

وأضاف عبد العال أن التوافق بشأن أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية هذه الممرات بالنسبة لحركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، موضحًا أن أي اضطراب في حركة الملاحة بها ستكون له تداعيات تتجاوز نطاق المنطقة إلى الاقتصاد والتجارة الدوليين.

وأكد نائب الإسكندرية أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة الملفات التي تتطلب استمرار التنسيق المصري السعودي، مشيدًا بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، مع مواصلة الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالملف السوداني، أكد النائب الصافي عبد العال أن التوافق المصري السعودي بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم استقرار السودان، مشيرًا إلى أن أمن واستقرار السودان يرتبطان بصورة مباشرة بأمن مصر والسعودية والمنطقة العربية.

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