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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بالالتزام بالمعايير الشفافة تقضي على المحاباة

النائبة يوستينا رامي
النائبة يوستينا رامي
حسن رضوان

أشادت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالرسائل الشاملة والتوجيهات الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الأكاديمية العسكرية اليوم، مؤكدة أن حديث الرئيس يمثل وثيقة وعي وطني تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية للحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته.

وأوضحت النائبة يوستينا رامي، في تصريحات صحفية اليوم، أن حرص القيادة السياسية على تأهيل وتدريب الكوادر القضائية ومختلف العاملين بمؤسسات الدولة داخل الأكاديمية العسكرية يعكس رؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتطوير الجهاز الإداري للدولة وفق أحدث المعايير العصرية.

ترسيخ مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على نظام تدريبي وتقييمي موحد تشارك فيه القطاعات المخصصة إلى جانب الأكاديمية العسكرية يُسهم في إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف العامة.

وأضافت رامي أن تحديد أوزان نسبية ومعايير تفصيلية للاختيار يمنع استباحة أو إهدار القواعد كما كان يحدث في عقود سابقة، مما يؤسس لإصلاح إداري وهيكلي جاد ومستدام داخل مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن هذا المسار يحصن المؤسسات بالكوادر الكفء والمؤهلة علميًا وبدنيًا ونفسيًا.

الوعي المجتمعي حائط الصدد الأول ضد محاولات التخريب

وشددت النائبة يوستينا رامي على أهمية تحذيرات الرئيس السيسي بشأن استمرار محاولات الإلحاح لإسقاط الدولة واستهداف استقرارها، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب استنفار الوعي لدى الأسر المصرية وكافة شرائح المجتمع، إذ إن مسؤولية حماية الوطن لا تقتصر على مؤسسات بعينها أو القيادة السياسية والحكومة فقط، بل هي مسؤولية جماعية يتقاسمها الجميع.

ولفتت رامي إلى أن ما مرت به مصر خلال عامي 2011 و2012 كان محاولة مدبرة لتفكيك أواصر الدولة، وأن النجاة منها كانت بفضل الله وبوعي الشعب وتلاحمه مع مؤسساته الوطنية، مشيرة إلى أن الدورات التثقيفية والتدريبية تساهم بفاعلية في تحصين الشباب وتعميق فهمهم لمفهوم الدولة وأبعاد الأمن القومي.

حماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني ضرورة مجتمعية
وفي سياق متصل، ثمنت النائبة يوستينا رامي توجيهات الرئيس السيسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية بمجلس الشيوخ

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